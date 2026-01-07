与田祐希が自身のInstagramを更新し、新年の挨拶と2025年に撮ったプライベートショットを大量に披露した。

■「2026年楽しみながら、もがきながら、学びながら、大切に過ごしていけたら」

1月6日に2026年最初の投稿をした与田。「改めまして明けましておめでとうございます」と新年の挨拶を綴った。続けて「2025年 乃木坂46を卒業して環境はガラリと変わったけれど 昨年も素敵な作品、素敵な人たちと共に過ごす事ができました お世話になった皆様、応援してくださった皆様ありがとうございました！」と記し、グループ卒業を経て新たな道を歩んだ激動の1年の振り返りと深い感謝の意を記した。

さらに「2026年楽しみながら、もがきながら、学びながら、大切に過ごしていけたらと思います 馬刺しもたくさん食べようと思います 今年もよろしくお願いします！ 皆様にとって幸せな一年になりますように」と綴り、2026年の抱負を宣言した。そして、「穏やかな年末年始と、昨年のプライベートの思い出の一部残しとこっ」と記し、大量のプライベートショットを披露した。

公開された”昨年のプライベートの思い出の一部”の中でも、特に大きな反響を呼んでいるのがMrs. GREEN APPLEの藤澤涼架との2ショットだ。5枚目に収められた写真は、手のひらを広げて爽やかな笑顔を見せる藤沢の隣で、ミセスのライブグッズであるライトスティックを手に持ち、唇をを少しとんがらせている与田の姿が映し出されている。この貴重な2ショットにSNSでは「涼ちゃんとの2ショット神すぎ」「ミセス好きなんですね！」と驚きと歓喜の声が続出した。

さらに、3時のヒロインのゆめっちと漫画を読みながら顔を寄せ合うショット（8・9枚目）も公開。ふたりともリラックスした表情を浮かべており、仲睦まじい様子が伝わってくる。与田の豪華な交友関係は、さらに続き、ショートドラマ『あざとく、かわいく、したたかに～私のこと、かわいいだけだと思ってた？～』で共演した川津明日香と頭をくっつけてのスマイルショット（11枚目）や、女性アイドルグループ・わーすたの三品瑠香＆小玉梨々華、私立恵比寿中学の中山莉子とのマスク姿の女子会ショット（15枚目）、ぱーてぃーちゃんの信子と品川庄司の品川祐との食事会の様子（16枚目）なども披露。音楽界だけでなく、お笑い界や俳優界とのジャンルを超えた交流が明らかになった。

写真は、他にも“穏やかな年末年始”と記された与田の素顔を捉えた風景も数多く収められている。愛犬たちに囲まれた多幸感溢れる様子（1枚め）や母親と思われる女性との買い物風景（2枚目）、ポニーテールにメガネというラフなスタイルで漫画を読む様子（6・7枚目）、公園を散歩する姿（12・13枚目）、公園の滑り台を楽しむ様子を収めた動画（20枚目）など、見る者の心を温かくするような柔らかな空気感に包まれている。

