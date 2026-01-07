7日14時現在の日経平均株価は前日比648.61円（-1.24％）安の5万1869.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は861、値下がりは678、変わらずは59。



日経平均マイナス寄与度は290.13円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が99.47円、ＳＢＧ <9984>が63.37円、コナミＧ <9766>が30.25円、ダイキン <6367>が25.4円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を46.13円押し上げている。次いでリクルート <6098>が29.48円、ＨＯＹＡ <7741>が12.79円、イビデン <4062>が11.63円、アステラス <4503>が8.94円と続く。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、サービス、海運、医薬品と続く。値下がり上位には鉱業、その他製品、石油・石炭が並んでいる。



