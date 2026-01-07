元卓球選手の福原愛さんが6日、自身の中国SNS・微博（ウェイボー）を更新した。

福原さんの微博更新は今年初めてで、先日の再婚・妊娠発表以降でも初となるものだ。

今回、福原さんはハンバーガー、ラーメン、パスタ、鍋料理やタルトなど、年末からこれまでに自身が食べた数々の料理やスイーツの写真を公開。文章では、ファンらに向けて「新年明けましておめでとうございます。みなさんの新しい一年が健やかで、願い事がかなう、平安で幸せな年になりますように。一緒に頑張りましょう」とメッセージを送り、「最後の3枚の写真の中のハクサイとダイコンは私のおじが育てました。すごく甘くておいしかった」などの紹介も加えている。 写真は福原さんの微博より



これにファンからは、「結婚おめでとう。末永くお幸せに！」「幸せそうな愛ちゃんを見ると私たちもすごくうれしい。ずっと応援しています」という声や「どれもすごくおいしそう」「写真6枚目の牛タン、私も食べたことがあるけどすごくおいしかった」「愛ちゃん、わざとでしょ！、私はまだ仕事中。お腹ペコペコだよ」などの声が上がった。（翻訳・編集/野谷）