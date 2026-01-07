7日（水）、第78回JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）が行われ、Bコート第3試合では2回戦の東北（宮城）と東山（京都）のカードが行われた。

第1セット、東山は岩田怜緯の2連続サービスエースを含む5連続ポイントでリードを奪う入りとなり、齋藤航と岩田を中心に得点を重ねると、12-6とダブルスコアにしてセット中盤への戦いへと入った。追いかける東北はエース遠藤駿が躍動し追い上げを見せるも、点差はなかなか縮まらず。25点目を駒込詠斗のスパイクで取り切ると、このセットは東山が25-18で先取した。

続く第2セットは7-4と東北がリードする立ち上がりとなった。そのまま東北の流れになるかと思われたこのセットだが、東山は11-11で同点に追いつくと、直後にブロックポイントを奪い逆転に成功。その後は競った展開となるも、東山が3連続得点で先に20点台へと乗せた。東北も最後まで粘り強く攻撃へと繋げる姿勢を見せたが力及ばず、東山が25-21で第2セットも連取し、セットカウント2-0でこの試合に勝利した。

齋藤と岩田の2枚看板を中心に攻撃を展開した東山が終始リードし勝利したこの試合。次戦の3回戦は8日（木）11:00より行われ、東山は福岡大附大濠（福岡） と対戦する。

⬛︎試合結果

東北 0-2 東山

第1セット 18-25

第2セット 21-25