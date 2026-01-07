昨秋関東大会で8強入りした横浜（神奈川）が6日、横浜市内のグラウンドで今年初練習を行った。

今秋ドラフト1位候補の最速154キロ右腕・織田翔希（2年）は「もうやるしかない。絶対に勝つんだという気持ちが改めて強くなりました。ブルペン入りは今週末にあるかもしれない。指先の感覚を研ぎ澄ましていきたいです」と意気込んだ。

今年の選抜出場校の発表日は1月30日。昨秋の関東大会は8強止まりで、選出は微妙な状況だ。そんな難しい状況で高校ラストイヤーがスタートした。

記者は各校の年始取材で今年の漢字を聞いている。織田にも同様の質問をすると「うーん…」と唸った。同じくドラフト1位候補に挙がる山梨学院の最速152キロ右腕・菰田陽生は「勝」に決めたことを伝えると、さらに「うーん…」と熟考。悩みに悩んだ末に「一」に決めた。

「一番、一流、一位にこだわりたい。やっぱり“一”にこだわった先に（神奈川大会、甲子園の）優勝も生まれると思います。行動でも誰よりも早く動くとか、人一倍頑張りたい」

テーマは「一」。そして昨秋から背番号も1を背負っている。

「やっぱり10番とは全く別物の背番号だなと感じています。着けさせてもらって“これほど責任重大な背番号なのか”と。うれしさの気持ちもありますし、チームを勝たせないといけないという責任感もありますね」

繰り返すが出場校発表は1月30日。目標の「一」を達成するために織田は吉報を心待ちにしている。（柳内 遼平）