東都大学野球の中大が7日、多摩市内の同大グラウンドで新年練習始めに臨んだ。今年のスローガンは「束」。新主将の安田淳平外野手（聖光学院）はリーグ6連覇中の青学大を倒してのV＆「日本一」に目標をロックオンし、束となっての名門躍進を誓った。

底冷えするグラウンドでの練習始め。清水達也監督がバックネット裏から左翼フェンス方向を見つめ、つぶやいた。「薄くて見づらいな…」。視線の先には、「CHUO」の文字の上に重ねて「束」と黒文字で描かれている横断幕があった。

「でもあれ（束）が本当に束になったら、浮き上がってくるんだよね」。指揮官はニヤリ。そこには、新スローガンを掲げて新年をスタートさせたナインへの期待が込められていた。

主将に指名した安田を「熱さしかない」と断言する。だが、その燃えたぎるハートは今の中大に必要な要素かもしれない。

リーグは現在、23年春から青学大が6連覇中。安田は「圧倒されているかと言えば、自分ではそうは思わない」と言うが「春までに一枚岩にならないといけない」と、立ちはだかる難敵の高い壁を実感している。

近年、牧秀悟（DeNA）、森下翔太（阪神）、西舘勇陽（巨人）らを輩出し、今ドラフトでも岩城颯空（西武）、繁永晟（楽天）、皆川岳飛（巨人）と3選手をプロに送りだした名門も、19年秋以降頂点から遠ざかる現実に直面している。

正月の「箱根駅伝」でも青学大が史上初となる2度目の総合3連覇を達成した。東都も箱根駅伝も「ストップ・ザ・青山」が合言葉だ。中大は今季、レギュラーメンバーは大幅に入れ替わる。その中で、至難の技の「打倒青山」を達成し、79年以来47年ぶりの日本一を達成するには…。

「チーム1人1人の人間力、チームとしてのまとまり、チーム力を武器に戦うことが一番大事」と安田は言い切る。覚悟を決めた主将の思いが体現できれば、左翼フェンスの「束」は実りの秋にはっきりと浮かび上がる。

（大木 穂高）