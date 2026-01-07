極楽とんぼの加藤浩次が６日、サカナクションの山口一郎のＹｏｕＴｕｂｅ生配信に電話で参加。泥酔しながら７日に始まる自身監督のドラマについて珍しく弱音を吐いた。

自分が番組に出演していることを忘れていたのか、加藤は何度も山口に電話したが、その時間は加藤が地上波のテレビに出演しており、山口は敢えて電話に出ず。その番組が終わってから改めて山口は加藤に電話をかけ直した。加藤は「何度も電話してんじゃん！」と若干キレ気味だったが、山口が事情を説明すると「俺は酔っぱらってんだよ」とすでに泥酔状態。山口は、加藤が地上波に出ているため、生配信のＹｏｕＴｕｂｅに出ると裏被りしてしまうので電話に出なかったと事情説明すると「そうなの？それはゴメン」とあっさり謝った。

加藤は７日からスタートする初監督ドラマ「こちら予備自衛英雄補？！」（日本テレビ系）で初の連ドラ監督に挑戦。そのため７日は早朝から「ＺＩＰ！」など番組をはしご予定だが、午後１１時前後ですでに泥酔。「明日、ＺＩＰ！出るんだぜ〜」などといい、山口は「飲んでたらヤバイじゃないですか」などと心配するも、加藤のトークは全く止まらず。山口が電話を切ろうとするも「切りますよ、じゃないんだよ」と絡み、まったく電話を切る気配なし。

だが、様子がじょじょに変化。ドラマについては「たまたまラッキーでドラマやらせていただいているだけで、見て頂きたいと謙虚に思っているが…ダメだと思うよ。山口一郎に曲頼んで申し訳ないんだけど」といきなり弱気。山口が「まだ始まってないの！せめて始まってから言ってください」と励ますも「１話の視聴率出て、あーだこーだ言うより、今言っておいた方がいい」と弱気の虫は止まらず。

「自信ないわけじゃないんだけど、わかんない。サカナクションに迷惑がかかったらゴメン」とまで言い出し、山口は大爆笑。同ドラマの主題歌を担当した山口は「このために超デカイタイアップ、いくつも断ってるんですからね」とゲキを飛ばすも、加藤は「そんなのやめてよ〜」。山口は「そんなのやめてよ、弱気な加藤浩次やめてくださいよ」と言うも、加藤は「俺は強気なんだけど、結果は分からないっていう弱気」などとコメント。

そして「もう寝る！明日早いから」「頑張りましたけど、忌憚ない意見を…」とどこまでもおとなしいため、山口は「やめて〜。牙をもがれた狂犬、やめて〜」と笑っていた。