¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡ÛÀ¶µÜ³¤ÅÍ¡¡¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¼õ¾Þ¤Î£Ï£Ú£Á£×£ÁÀï¤Ç¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×
¡¡º£²ó¤Ç£µ£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ç¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¾Þ¡Ê¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¡Ë¤Ë¤Ï£²£µÇ¯£±·î£±Æü¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²£¹¡Ë£ö£ó£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¹¡Ë¤Î£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¡¡À¶µÜ¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ÅÄË®»Ò¡Ê£¶£µ¡Ë¤«¤éÉ½¾´¾õ¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤ò¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µÆü¡¢¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤â¤é¤¤¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤ÎË½Ïª¤â¤¢¤ê¡¢»î¹ç¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¡Ä¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Ø£Î¡¼£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡ÙÁ°Ç¯ÅÙÇÆ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÏÃ¼¤Ã¤³¡¢¤·¤«¤â²£¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤ó¤¶¤ó¤Ê£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶þ¿«¤Î£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£Ç¯¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤É¿¿¤óÃæ¤Î£Í£Ö£Ð¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¾¡¼Ô¤Î£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡ÖµîÇ¯£±Ç¯´Ö¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÇºÇ¤â¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿ÃË¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö£Í£Ö£Ð¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼è¤ì¤º¡£ÃÏ¾åÇÈ¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤È¤«½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹°Ê³°¤Î¤³¤È¤ò´èÄ¥¤ë¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂç¾Þ¤¬¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£Ç¯¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ë½Ð¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤µ¤Ã¤À¶µÜ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤·¤Æ²ñ¾ìÆâ¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£