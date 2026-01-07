Image: Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年1月3日(土)9時から1月7日(水)23時59分まで「スマイルSALE 初売り」を開催中。

現在、サムスンのmicroSD Expressカードがお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Samsung(サムスン) マイクロSD Expressカード 512GB Nintendo Switch2 動作確認済 最大転送速度 800MB/s 国内正規保証品 3年保証 microSD P9 Express MB-MK512T-IT/EC 13,930円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

Switch2の性能を引き出すサムスンのmicroSD Expressカードが、Amazon初売りSALEで期間限定10%オフに！

Nintendo Switch 2動作確認済、最大読み出し800MB/秒（SD Express）の高速転送により、ロード時間の短縮で快適なゲーム体験が可能なSamsung（サムスン）のmicroSD Expressカード「microSD P9 Express（512GB）」が、現在、Amazonで10%オフに！

PCIe Gen3.0 x1／NVMe 1.3に対応したSD Express規格を採用。従来のUHS-I microSDと比べ、理論上は約4倍の高速性能を発揮します。Switch 2をはじめ、PCやスマートフォン、カメラなど幅広いデバイスで利用可能。

ホスト側の互換性により速度が制限される場合はありますが、対応環境では体感差がはっきり出る1枚ですよ。

512GBの大容量と高い耐久性で、長時間プレイも安心です

512GBの大容量ストレージにより、ゲーム本編やDLC、リプレイデータをまとめて保存可能。ダイナミックサーマルガード（DTG）が温度を最適化し、高負荷時でも安定動作を維持します。

耐水・耐熱（動作0〜45℃／非動作-40〜85℃）・耐X線・耐磁・耐落下（1m×10回）・耐摩耗（挿抜10,000回）と、持ち運び前提のゲーム用途でも信頼性は十分。3年限定保証付きなのも安心ですね。

なお、上記の表示価格は2026年1月7日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:「Amazon スマイルSALE 初売り」