¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì½éÆü¤Ë³ù¥öÃ«¤òË¬Ìä
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬7Æü¡¢ÀéÍÕ¸©³ù¥±Ã«»ÔÆâ¤Î2·³»ÜÀß¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æº£µ¨¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡È¤¢¤±¤ª¤á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Öº£¤Î»þÂå¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£10²¿¿Í¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤½¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï1¿Í1¿Í¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ò¹Ô¤³¤¦¤È¡ÊÌÜÉ¸¤ò¡ËÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÁ°¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤¬1ÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¤½¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¡Ë3Ï¢ÇÆ¤Ï¤¢¤²¤Ê¤¤¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ96¾¡¤òÀßÄê¡£¡ÖºÙ¤«¤¤Ìîµå¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Í¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â2Ç¯Ï¢Â³¡Ê¥ê¡¼¥°¡Ë1°Ì¤«¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¤Î»î¹ç¿ô¤âÂ¿¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì¡¢»°ÎÝ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Í¡£¥Î¡¼¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î»þ¤ÎÆâÌî¤¬¸å¤í¼é¤Ã¤Æ¤ÎÆâÌî¥´¥í¤È¤«¡¢ËþÎÝ¤Ç¤Î¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¡¢µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¤Þ¤¿°ì¡¢»°ÎÝ¤òºî¤ëÌîµå¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄ¹ÂÇÎÏ°Ê³°¤Ë¤â³Î¼Â¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤ëÌîµå¤òÍýÁÛ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡Ö¤â¤¦¡¢°é¤Æ¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤Î¾å¼ê¤¤¿Í¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¡£3¡¢4¡¢5ÈÖ¤Ï¸ÇÄê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ä´»Ò¤Î°¤¤¡¢·ë²Ì¤Î½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï1Ç¯´Ö¡¢²Ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤ß¤Ê¤µ¤¤¤È¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¿ÍÁª¼ê¤Ë¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï1Ç¯ÌÜ¤â10Ç¯ÌÜ¤âËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ÄÏ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ¿Í¼¡Âè¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë