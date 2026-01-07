疲れてベッドで眠っているママさんを発見した子猫は、顔の匂いを嗅いで、様子をうかがっていたとのこと。ママさんに甘えたくて起こしに来たのかと思いきや、そっと寄り添い始めたのだそう。動画は14万回以上も再生され、「かわいい」「癒されます」とのコメントが集まっています。

【動画：疲れて眠っているママを発見した『子猫』→布団をめくってあげると…「うらやましい！」可愛すぎる光景】

眠っているママさんを発見した子猫

YouTubeアカウント「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」さまに登場した子猫のしろがね丸くん。ある日の深夜、ママさんが疲れてベッドで熟睡していたところ、背後からしろがね丸くんが近づいてきたのだとか。

いつもは先住猫のぽこ太郎くんが起こしにくるのだとか。投稿主さんはこのとき、しろがね丸くんもぽこ太郎くんと同じように「ママさんのことを起こしに来たのかな？」と思ったとのことです。

満足げな様子で添い寝をするしろがね丸くん

しろがね丸くんはママさんのことが大好きで、隙あらば引っ付いているのだそう。ママさんの顔が見えるように正面に回ると、匂いを嗅いで様子を伺っていたのだとか。しばらくすると、布団の中に入りたいのか、中を覗き込み始めたとのこと。

投稿主さんが試しに掛け布団をめくってあげると、すぐに布団の中に入っていったとのことです。ママさんの隣に横になって添い寝をすると、満足げな表情をしていたのだそう。

ママさんと一緒におやすみなさい

しばらくすると、今度はぽこ太郎くんがベッドの上にやってきたのだとか。どうやらママさんのことを起こしに来たよう。ママさんから少し離れたところから様子を伺います。

いつのまにかベッドの上に2匹の猫が大集結していたとのこと。しろがね丸くんはママさんの横に落ち着き、その様子を見ていたぽこ太郎くんは起こすのをやめて去っていったとのことでした。

ママさんと添い寝するしろがね丸くんの姿は、Youtubeで14万回以上も再生され、「しろちゃん、甘えん坊さんだなw」「こんな可愛い生き物がいるなんて」「ママさんに寄り添ってるしろちゃん満足そう」「ママさん起こさずに静かに布団に入るところがいいですね」「見てるだけであったかい」「布団に潜り込むしろちゃんかわいいーうらやましい」といった声が寄せられています。

YouTubeアカウント「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」さまには、投稿主さんの家で暮らす、3匹の猫たちの日々の様子が投稿されています。子猫のしろがね丸くんが2匹の先住猫と仲良くなっていく様子を見ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。