¹á¼è¿µ¸ã¡ß»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢½é¶¦±é¤«¤é20Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡¡¡È¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î¥é¥¤¥Ö¡õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡É¤ËÄ©Àï
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¥Õ¥§¥¹¡Á¹á¼è¿µ¸ã¡ß»³ËÜ¹Ì»Ë¡×
¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢°ìÌë¤«¤®¤ê¤Î¶¦±é¤ò¤¯¤ê¤Ò¤í¤²¤ëÆÃ½¸ÈÖÁÈ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¥Õ¥§¥¹¡×¡Ê¡ÚNHK BS¡Û£±·î17Æü21»þ¡Á¡ÚBSP4K¡Û2·î15Æü18»þ45Ê¬¡Á¡Ë¡£º£²ó¤Ï¹á¼è¿µ¸ã¡¦»³ËÜ¹Ì»Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
2004Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿·ÁªÁÈ¡ª¡×½Ð±é°ÊÍè¡¢ÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±é¡¢¤Þ¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Èà¤é¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¡È¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î¥é¥¤¥Ö¡õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡É¤ËÄ©Àï¡£
§®£Ã¤ä¥²¥¹¥È¤¬¤¤¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¡¢¸ì¤ê¹ç¤¦»Ñ¤«¤é¡¢¤ª¤¿¤¬¤¤¤Î»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÁÇ´é¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤¾¤ó¤À¥í¥±ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤òÈäÏª¡£
¤Þ¤¿²»³Ú¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¹á¼è¤â´Ñ·à¤·¤¿¤È¤¤¤¦»³ËÜ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½Ð±éºîÉÊ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¡¢¤Þ¤¿»³ËÜ¤Ï¹á¼è¤¬¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥·¥ã¥¦¥È¤¹¤ë¶Ê¤Ë¥®¥¿¡¼¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¹á¼è¿µ¸ã¥³¥á¥ó¥È
¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¡Ø¤¢¤¢¤·¤è¤¦¡¢¤³¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¤Õ¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿Èþ½Ñ¥»¥Ã¥È¤Î¥×¥é¥ó¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
»³ËÜ¹Ì»Ë¥³¥á¥ó¥È
¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Ç¤ä¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï½é¤á¤Æ¡ª
¤Ç¤â¹á¼è¤µ¤ó¤È¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤¤¤í¤¤¤í¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª