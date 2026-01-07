シティからロードまで拡充！BESV JAPAN「2026年春の新モデル」

次世代プレミアムe-Bikeブランド「BESV（ベスビー）」を展開する株式会社BESV JAPANは、2026年の新たなラインアップを発表しました。

AI搭載スマートe-Bike「SMALO」にシンプルで選びやすい「SEシリーズ」が加わるほか、人気モデル「CF1 Lino」「JR1」への新色追加など、幅広いユーザーニーズに応える展開となります。

BESV JAPAN 2026年春ラインアップ

BESV JAPANは、2026年に向けて3つのカテゴリーでラインアップを拡充。

最大のトピックは、AI DrivingとIoT技術を搭載したスマートe-Bike「SMALO」の新シリーズ展開です。

従来の多機能さはそのままに、通信方式を最適化したミニマルモデル「SEシリーズ」が登場。

あわせて、日常使いで人気のシティモデル「CF1 Lino」と、軽量e-Roadモデル「JR1」にも待望の新色が追加されました。

日常の移動から本格的なスポーツライドまで、BESVの持つ価値をより多くの人々へ届けるラインアップの完成です。

SMALO SEシリーズ（LX2 SE / PX2 SE）

「SMALO」は、独自のAI Driving Systemによる最適なアシスト制御とIoT機能を融合したスマートe-Bike。

新登場の「SEシリーズ」は、「人と自転車を、もっと密につなぐ」というSMALOの価値観を継承しつつ、通信方式をBluetoothのみに最適化したモデルです。

4G通信やGPS機能を省略することで、より選びやすい価格帯を実現。

一方で、専用アプリとの連携による「自動エラー診断」「ファームウェアアップデート」「各種設定のカスタム」といった、日々の安心と快適さを支えるIoT機能はしっかりと搭載されています。

従来の4G通信搭載「コネクテッドシリーズ」との二軸展開により、ユーザーは自身のライフスタイルに合わせて最適な一台を選択可能です。

●LX2 SE

価格：328,000円(税込)

カラー：-

AIスマートアシストやE-Shift（7段自動変速）を搭載したハイスペックモデル。

適応身長：169cm〜

重量：23.1kg

走行可能距離：120km/95km/80km

●PX2 SE

価格：298,000円(税込)

カラー：-

都市部に適した20インチ設計で、取り回しの良いコンパクトモデル。

適応身長：149cm〜

重量：21.4kg

走行可能距離：80km/60km/50km

シティe-Bike「CF1 Lino」新色ロイヤルブルー

高いデザイン性とシンプルな操作性を両立した「CF1 Lino」に、新色「ロイヤルブルー」が登場。

鮮やかさの中に深みを感じる上質なブルーに、シルバーとブラウンのパーツを組み合わせたヨーロピアンテイスト漂う一台です。

CF1 Linoは、バッテリーをフレームに内蔵することで美しいシルエットを実現。

ディスプレイを持たず、LEDカラーのみで状態を表示する極めてシンプルな操作性が特徴です。

また、フレーム内蔵ライトや前後フェンダー、サークル錠、キックスタンドなど、日常に必要な装備をすべて標準搭載しています。

＜CF1 Lino＞

価格：248,000円(税込)

カラー：Graphite Gray、Royal Blue（新色）

※新色Royal Blueはコンフォートハンドル仕様。

重量：22.5kg

走行可能距離：90km/60km/55km

軽量e-Road「JR1」新色レーシングカラー

BESV最軽量クラスの軽さと自然なアシストフィールで人気のe-Road「JR1」には、スポーティなツートンカラー2色が新たに追加されました。

「Racing Red/Black」と「Racing White/Black」は、視覚的なスピード感を際立たせ、走りへの高揚感を演出するデザイン。

体力差を超えて仲間や家族と一緒に走る楽しみを提供する、e-Roadならではの魅力を表現しています。

Racing Red/Black

Racing White/Black

＜JR1＞

価格：298,000円(税込)

カラー：Racing Red/Black、Racing White/Black

重量：XS/15.7kg、M/16.0kg

コンポーネント：シマノ105（油圧ディスクブレーキ搭載）

走行可能距離：115km/45km

※旧カラーは在庫限りのアウトレット価格（279,800円）で販売中。

Votani「H3」アウトレット情報

BESVのエントリーブランド「Votani（ヴォターニ）」の人気モデル「H3」では、カラーラインアップ入れ替えに伴い、一部カラーのアウトレット販売を実施。

「メタリックブルー」および「メタリックグリーン」の2色が、在庫限りの特別価格で提供されます。

＜H3 アウトレット＞

対象カラー：メタリックブルー、メタリックグリーン

特別価格：139,800円(税込)（通常168,000円）

※なくなり次第終了。

ミニマルなAIバイクから、日常を彩る新色モデルまで。

BESV JAPAN「2026年春ラインアップ」の紹介でした。

