伊豆の地場産品がお得な2日間！伊東市「第32回伊東温泉めちゃくちゃ市」

伊東市は、令和8年1月24日(土)・25日(日)の2日間、松川藤の広場にて「第32回伊東温泉めちゃくちゃ市」を開催します。

採れたて野菜や特産品の干物、地元銘菓などが“めちゃくちゃに安い”値段で提供される、伊東温泉恒例の大物産市が登場です。

伊東市「第32回伊東温泉めちゃくちゃ市」

開催日時：令和8年1月24日(土) 9:00〜16:00、25日(日) 9:00〜15:00

会場：松川藤の広場(静岡県伊東市渚町1)

URL：https://itospa.com/event/detail_10002.html

「伊東温泉めちゃくちゃ市」は、伊豆半島の豊かな恵みを驚きの価格で提供する人気イベント。

会場には採れたての野菜、特産品の干物、地元銘菓などが所狭しと並び、“めちゃくちゃに安い”値段で購入できるのが最大の特徴です。

出店ブースでは、ひものやみかんといった伊豆半島の地場産品に加え、姉妹都市である長野県諏訪市の特産品などもラインナップ。

この日限りの“めちゃくちゃ市”特別価格で入手できる絶好の機会となっています。

めちゃくちゃ大オークションとイベント

ステージイベントとして開催される「めちゃくちゃ大オークション」にも注目です。

特大ひものや伊東温泉ペア宿泊券など、豪華な品々が出品される予定。

また、来場者参加型のアトラクションも実施され、買い物だけでなくエンターテインメントとしても楽しめる内容となっています。

会場の様子と販売品目

会場では活気あふれる雰囲気の中、多くの来場者が地元の味覚を買い求めます。

伊東ならではの海産物や山の幸が豊富に揃い、見て回るだけでも地域の魅力を体感できる空間です。

チラシ・アクセス情報

当日は、会場近くの「大川橋駐車場」および「なぎさ観光駐車場」が無料開放される予定です。

また、伊東駅とマリンタウンから会場である松川藤の広場までを結ぶ、ワンコインシャトルバスも運行。

アクセス環境も整えられ、気軽に来場できる体制が組まれています。

伊豆の特産品をお得に楽しみ、地域の活気に触れる2日間。

伊東市「第32回伊東温泉めちゃくちゃ市」開催の紹介でした。

