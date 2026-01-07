厳選食材で福を呼び込む！シーサイドホテル舞子ビラ神戸「節分限定 特製恵方巻」

シーサイドホテル舞子ビラ神戸の本館1階 日本料理「有栖川」にて、2026年2月1日(日)から2月3日(火)までの3日間、節分限定の特製恵方巻がテイクアウト販売されます。

厳選食材を使用し、祈りを込めて丁寧に仕上げられた有栖川謹製の恵方巻3種が登場。

新しい季節を迎える節分に、福を呼び込む味わいを楽しめます。

シーサイドホテル舞子ビラ神戸「節分限定 特製恵方巻」

販売期間：2026年2月1日(日)〜2月3日(火)

販売場所：シーサイドホテル舞子ビラ神戸 本館1階 日本料理「有栖川」

予約：受付中

URL：https://www.tablecheck.com/shops/maikovilla-pickup/reserve

シーサイドホテル舞子ビラ神戸では、日本料理「有栖川」の職人が手掛ける特製恵方巻を期間限定で提供。

祈りを込めて丁寧に仕上げた恵方巻は、味わい豊かな3種類のラインナップです。

定番の「有栖川謹製 恵方巻」に加え、地元食材を活かした「兵庫県産牛の恵方巻」、そして贅沢な具材を盛り込んだ「有栖川謹製 特上七宝巻」を用意。

節分の食卓を彩る、ホテルクオリティの一本です。

有栖川謹製 恵方巻

海老、いくら、厚焼き玉子を主体としたスタンダードな一本。

西京味噌で付けたごぼうがアクセントとなり、風味豊かな味わいを引き立てています。

価格：1,400円(税込)

具材：海老／いくら／こはだ／玉子／ごぼう西京／胡瓜／椎茸

兵庫県産牛の恵方巻

兵庫県産牛を玉葱とともに甘辛く炊き上げた、こだわりの一本。

お肉の旨味と野菜の食感が調和した、食べ応えのある恵方巻です。

価格：1,400円(税込)

具材：兵庫県産牛しぐれ／玉葱／生姜／レタス／胡麻／錦糸玉子／椎茸

有栖川謹製 特上七宝巻

ずわい蟹、穴子、いくらを贅沢に取り入れ、厚焼き玉子を巻き込んだ一押し商品。

具材感たっぷりの仕上がりで、特別なハレの日にふさわしい豪華な味わいです。

価格：1,800円(税込)

具材：ずわい蟹／海老／いくら／穴子／玉子／胡瓜／椎茸

日本料理「有栖川」は、明石海峡大橋と瀬戸内海の絶景を望む和食レストラン。

旬の食材を活かした会席料理や寿司を提供し、記念日や会食にも最適な上質な空間を備えています。

厳選素材で福を招く、シーサイドホテル舞子ビラ神戸「節分限定 特製恵方巻」の紹介でした。

