ＮＨＫは７日、大河ドラマ「豊臣兄弟！」（仲野太賀主演、日曜・後８時）の新キャストを発表。緒形拳さん（享年７１）の孫で俳優・緒形直人と女優・仙道敦子夫妻の長男・緒形敦が織田信澄役で出演する。

２９歳の敦は陸上選手役で出演した「いだてん〜東京オリムピック噺〜」（２０１９年）以来２度目の大河出演となる。「役者として、大河ドラマに出演することは目標の中の一つなので、本当に嬉しかったです」とオファーを喜んだ。

緒方家が大河ドラマに関わった歴史は長い。敦にとっての祖父の拳さんは９作品に出演してきた。１９６５年放送の大河３作目「太閤記」では２７歳で主役を務めた。翌年の「源義経」では準主役の武蔵坊弁慶を演じた。以降も７２年「新・平家物語」、７６年「風と雲と虹と」に出演し、７８年の「黄金の日日」では再び秀吉を演じた。

２度目の主演は８２年「峠の群像」で大石内蔵助役だった。平成に入り９１年「太平記」、９７年「毛利元就」に出演し、亡くなる前年の２００７年「風林火山」で、上杉謙信（ＧＡＣＫＴ）の軍師・宇佐美定満を演じたのが最後の大河出演となった。

拳さんの次男で敦の父・直人は１９９０年「翔ぶが如く」で大河デビューし、当時２４歳で９２年「信長 ＫＩＮＧ ＯＦ ＺＩＰＡＮＧＵ」の主役・織田信長役に抜てされ、史上初めて大河ドラマの主演を務めた親子となった。