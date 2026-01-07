「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えるシリーズ。今回は「地震や津波の後のリスク。“災害関連死”を防ぐには」について、社会部災害担当・藤吉有咲 記者がお伝えします。

災害関連死とは、地震での建物の倒壊や津波など災害そのものが原因ではなく、避難生活をおくるなかでの疲労やストレス、病気の悪化などで間接的に死に至ることをいいます。

今年1月で能登半島地震から2年が経ちましたが、能登半島地震の災害関連死は地震や津波による直接の死者、「直接死」と比べて、およそ2倍となる470人でした。10年前の熊本地震では、死者のおよそ8割が災害関連死となっています。

こうした事態を重く見ている政府は、去年更新した首都直下地震などの被害想定で、災害関連死の推計を初めて発表しました。

内閣府によりますと、首都直下地震における直接死の推計は、最大の場合でおよそ1万8000人。これに対して、災害関連死の数は、1万6000人から4万1000人にのぼる可能性があるとしています。

こちらは東日本大震災などをもとにした試算で、実際は災害のタイプも異なるので比較は難しいのですが、関連死が直接死を上回る可能性もあるといえます。

――地震や火事を逃れても、その後に亡くなってしまう方のほうが多くなってしまうおそれがあるのですね？

首都直下地震の特徴は、人口が集中している分、被災する人や建物の数がとにかく多いことです。



膨大な数の住民が避難所に集中して、生活環境が悪化することも懸念されます。

――住み慣れた家で過ごせればストレスも少ないかと思いますが、避難所ですごす場合、私たちはどのように健康を守れば良いでしょうか？

基本的なところですが、まずは手を清潔にすること、出された食事はすぐに食べて食中毒に注意することなどが大切です。

そして、熊本地震で問題となったのが「エコノミークラス症候群」。

車中泊などで長時間座っていて足を動かさないと、血行不良で血液が固まりやすくなり、血栓ができるおそれがあります。

ときどき軽い体操やストレッチを行うこと、そしてこまめに水分を取ることなどが重要です。

そして、水分を取るとなると、気になるのがこちら。

「トイレの問題」です。

能登半島地震でも、大規模な断水が数ヶ月続いて、困っている方が大勢いらっしゃいましたよね。

トイレは上水道と下水道の両方が必要となるのですが、例えば首都直下地震でも復旧までに1か月以上かかるおそれがあるとされます。

――トイレが自由に使えないと、水を控えてしまいそれによって体調を崩してしまうこともありますよね？

日本トイレ協会の足立寛一さんによりますと、災害時に使えるトイレにはこのように4種類あります。

このうち「仮設トイレ」と、マンホールに設置する「マンホールトイレ」は設置までに時間がかかる場合があります。

発災から3日程度は、自分たちで備蓄している「簡易トイレ」や「携帯トイレ」でしのぐ必要があるということです。

もっとも手軽な「携帯トイレ」は、ビニール袋などを通常のトイレに取り付けて使うものなどがあります。ただ、こうしたトイレの家庭の備蓄率というと、3割にも満たない状況で内閣府の担当者も、この問題に危機感を示しています。

携帯トイレは、安いものだと1回分が100円以下で、誰でも購入することができまして、政府は1人あたり1日5回、1週間分として、35回分は備蓄が必要だとしています。

――命を守るためにも必要な準備ですね

ここまでさまざまな対策がありました。改めて災害関連死を防ぐにはどのような心構えが必要でしょうか？

災害は、実際に起きてからできることには限りがあります。昨日も震度5強の地震が起きましたし、地震はいつどこで起こるかわかりません。普段から準備することが大切です。