消防によりますときょう午後、山形県米沢市で車２台が衝突する事故があり、５歳くらいの男の子を含む複数人が救急搬送されています。



