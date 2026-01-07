TUY

消防によりますときょう午後、山形県米沢市で車２台が衝突する事故があり、５歳くらいの男の子を含む複数人が救急搬送されています。
 

