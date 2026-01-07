ニューストップ > 国内ニュース > 速報 車２台が衝突する事故 ５歳くらいの男の子を含む複数人が救急… 速報 車２台が衝突する事故 ５歳くらいの男の子を含む複数人が救急搬送 速報 車２台が衝突する事故 ５歳くらいの男の子を含む複数人が救急搬送 2026年1月7日 13時46分 TUY NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 消防によりますときょう午後、山形県米沢市で車２台が衝突する事故があり、５歳くらいの男の子を含む複数人が救急搬送されています。 【写真を見る】速報 車２台が衝突する事故 ５歳くらいの男の子を含む複数人が救急搬送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「性的欲求がたまっていた」75歳の男が23歳の女性にした許されない行為…不同意わいせつ裁判で語られたこととは（山形）【独自】 「これって違反？」横断しようとした歩行者が「お先にどうぞ」と合図…車は進んだらどうなる？進んでいいの？ 警察に聞いてわかったこととは 「まるでゴルゴ」岩に似せた盗撮カメラはなぜ見つかった？女性が覚えた違和感…何年も露天風呂を盗撮した男の行為は、被害女性の一瞬のひらめきでバレた（山形）