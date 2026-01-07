アン・ソンギさん追悼 大阪韓国文化院が来日秘話＆写真…「日本の観客の方々と一緒に客席で観たい」
大阪韓国文化院は、5日に公式Xを更新し、死去が報じられた俳優アン・ソンギさんを追悼した。
【写真】大阪韓国文化院、アン・ソンギさんを追悼 “日本の観客の方々と一緒に客席で観たい”…2017年の姿
「2017年 第3回大阪韓国映画祭にご参席された際、アン・ソンギさんは、『ラジオスター』の上映後に舞台に登壇する予定でしたが、アン・ソンギさんは主催側に“日本の観客の方々と一緒に客席で観たい”と予定より早く来場し客席へ向かいました」と秘話をつづり、当時の写真を公開。
さらに、映画『ラジオスター』でアン・ソンギさんが演じた役柄のセリフ「自分一人で輝く星はほぼ無い。みんな、光を受けて反射しているんだ。」を引用。「安らかにご永眠されますよう心よりお祈りいたします」とつづった。
アン・ソンギさんは、映画『下女』をはじめ、『シルミド／SILMIDO』『墨攻』『光州5・18』など、多数の作品に出演し、韓国の国民俳優として愛された。
