¡Ø¤ª¤ÏÄ«¡Ù¿·¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¾®Åè²ÖÍü¡¢´äËÜ¥¢¥Ê¡õ¸ÅÀî¥¢¥Ê¤é¤È½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°5¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë²ÐÍËÆü¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¸µNMB48¤Î¾®Åè²ÖÍü¤È½Ð±é¼Ô¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤ª¤ÏÄ«¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¾®Åè²ÖÍü
¡¡¾®Åè¤Ï2019Ç¯¤è¤êÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤ª¤ÏÄ«¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡È¤ª¤ÏÄ«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢²ÐÍËÆü¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤«¤é²ÐÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë#¾®Åè²ÖÍü ¤Á¤ã¤ó¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò7Ç¯Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÖÍü¤Á¤ã¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¡ª¡×¡Öº£¸å¤â²ÖÍü¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÄ«¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£´äËÜ·×²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¸ÅÀî¾»´õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÄ«¤ª¤ÂÀ¤é²ÐÍËÆü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿!!¡×¡Ö¿¹°æÀèÀ¸¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉ½¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö²ÐÍËÆü¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
