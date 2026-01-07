INI池崎理人、家族との台湾旅行ショット公開「プライベート感すごい」「身長差にときめいた」と反響
【モデルプレス＝2026/01/07】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が、1月6日にINIの公式Instagramを更新。家族との台湾旅行の様子を公開し話題となっている。
【写真】人気イケメンアイドル「身長差にときめいた」実姉との旅行ショット
池崎は「家族で台湾旅行！ 最高でした！！ いつかライブしに行く！！」と綴り、家族と訪れた台湾での写真を多数投稿。母親や姉と思われる人物との2ショットのほか、家族が撮影したと思われる自身のソロショットを公開し、リラックスした姿を披露している。
この投稿にファンからは「家族との素敵な時間」「写真から愛を感じる」「どこにいてもカッコいい」「プライベート感すごい」「2ショットでの身長差にときめいた」「ライブ待ってるよ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
