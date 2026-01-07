【毎回10％割引になるカードがもらえる】餃子の王将「ぎょうざ倶楽部」2026年版スタート

王将フードサービスが展開する「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」は1月13日から、全国の店舗で「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」を開催する。

本キャンペーンでは、会計金額税込500円ごとにスタンプを1個押印。集めたスタンプ数に応じて、割引券や「ぎょうざ倶楽部 会員カード」などの景品と交換できる。

スタンプカードは、景品と交換するたびに回収される。スタンプの押印期間は6月7日まで、景品の交換期限は2026年6月14日まで。

「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」

〈割引率がアップしていく「会員カード」〉

キャンペーンの目玉は、何度でも割引が受けられる「ぎょうざ倶楽部 会員カード」。スタンプを集めることで、割引率が段階的にアップしていく仕組みとなっている。

■「2026年版 ぎょうざ倶楽部」景品一覧

・スタンプ5個

税込100円割引券 1枚

・スタンプ15個

税込100円割引券 1枚＋税込250円割引券 1枚

・スタンプ25個

ぎょうざ倶楽部 シルバー会員カード（会計5％割引）

＋税込250円割引券 2枚

ぎょうざ倶楽部 シルバー会員カード（会計5％割引）

・シルバー会員カード取得後／スタンプ25個

ぎょうざ倶楽部 ゴールド会員カード（会計7％割引）

＋税込250円割引券 2枚

ぎょうざ倶楽部 ゴールド会員カード（会計7％割引）

・ゴールド会員カード取得後／スタンプ50個

ぎょうざ倶楽部 プラチナ会員カード（会計10％割引）

＋税込250円割引券 4枚

ぎょうざ倶楽部 プラチナ会員カード（会計10％割引）

シルバー会員カードを取得すると、さらにスタンプを集めることでゴールド、プラチナへとランクアップが可能。割引率が最大10％まで上がる。

「ぎょうざ倶楽部 会員カード」の有効期限は2026年12月30日まで。有形カードでの割引は店頭会計のみが対象となる。一方、公式スマートフォンアプリの会員証を利用した割引は、テイクアウトのネット予約（事前決済）にも対応する。

「税込100円割引券」「税込250円割引券」は、次回来店時から利用可能。有効期限は発行日から1か月間となっている。

「税込100円割引券」「税込250円割引券」

〈生餃子がお得な「新春お客様感謝祭」も開催〉

あわせて、1月10日から23日までの期間限定で、「新春お客様感謝祭」を開催。持ち帰り用の生餃子を、通常価格から税込50円引きで販売する。

■期間中の生餃子価格

・生餃子（1人前6個）

東日本：通常356円 → 306円

西日本：通常334円 → 284円

※持ち帰り容器は1個につき別途税込10円が必要

※「にんにくゼロ生姜餃子」「にんにく激増し餃子」は対象外

「新春お客様感謝祭」