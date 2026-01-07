人気アイドルグループ「fairy☆dolls」が2026年1月7日に公式Xを更新し、グループのプロデューサー兼メンバーのななりんさんに対して暴力行為を行ったファンを出入り禁止にすることを発表した。

「すべてのイベント・物販・接触への出入り、参加を禁止」

ななりんさんは4日にXで、「初めてファンの方に、物販中に肩を鷲掴みされて身体を突き飛ばされて悲しい気持ちになった」とファンから暴行的な行為があったことを明かし、「普通に痛かったし、後ろに壁あったから打ち所悪かったら頭もぶつけてた」とその際の状況についても説明していた。

その後、「fairy☆dolls」公式Xは7日に「お知らせ」とし、文書を公開。4日に発生したななりんさんへの「腕を強く掴む、壁に押し付ける暴力行為」を行った当該ファンについて、「FAIRY GROUP（FAIRY DOLLS. FAIRY ELEMENTS NEOBIBITも含む）のすべてのイベント・物販・接触への出入り、参加を禁止させていただくことと決定し、ご本人にもその旨連絡いたしました」と報告した。

「今回はこのような結果となってしまいましたが...」

運営は、「この行為はアイドルの身体に対して重大な危険を伴うものであり、いかなる理由があっても許されないものと考えます」と断罪。

また、「当該ファンの方はこれ以上FAIRY GROUPの運営、メンバーへの一切の接触、メッセージはお控えください」とし、「この件に関しましてFAIRY GROUPのメンバーや運営への質問はお控えいただくようお願いいたします」とした。

最後には、「今回はこのような結果となってしまいましたが、FAIRY GROUPは一人一人のファンの方を大切にする、暖かいアイドルグループでありたいと常に思っています。今後ともFAIRY GROUPへの応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけていた。

このポストにＸからは、「今後のななりんちゃん及び女の子達を守るためにも、適切な判断」「暴行を受けたアイドルの精神的なサポートをしっかり行う事を願います」という声が集まっていた。