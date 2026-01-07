サーティワンに“イチゴとチョコの季節”到来!ドバイチョコ風の新作フレーバーから豪華サンデーまでラインアップ
B‐Rサーティワン アイスクリームは、2026年1月9日〜2月18日まで『ストロベリー&チョコレート コレクション』キャンペーンを実施する。甘酸っぱい旬のイチゴや濃厚なチョコレートが楽しめるフレーバー5種とサンデー5種、バレンタインにぴったりなラインアップを展開する。
また、シングルサンデーとダブルサンデーに「ミニハートチョコ」をスプーン約1杯分(約12粒)トッピングして提供するキャンペーンや、31Club会員限定でダブルカップ1個につき「カントリーマアム厳選チョコ」を1枚プレゼントするキャンペーンなども実施する。
※記事中の価格は、店内飲食と持ち帰りで同一の税込表記。一部店舗では価格が異なる場合がある。◆ドバイ スタイル チョコレート
【価格】
シングル･レギュラーサイズ:420円
【販売期間】
2026年1月9日〜期間限定
※なくなり次第終了
トレンドスイーツ、ドバイチョコレートをサーティワン流にアレンジしたフレーバー。
ピスタチオの芳醇な香りとホワイトチョコレートの風味が楽しめるピスタチオチョコレート風味アイスクリームに、焦がしたカラメルでコクと深みを加えたビター風味チョコレートアイスクリームを組み合わせた。
ドバイチョコレートに欠かせない「カダイフ」は、ワッフルコーンを砕いてチョコレートでコーティングしたもので再現。ザクッと楽しい食感と香ばしい味わいを加えている。
ドバイ スタイル チョコレート
【「ドバイ スタイル チョコレート」におすすめの組み合わせ】
レギュラーシングルの価格に+90円でスモールダブルが注文できる。「ドバイ スタイル チョコレート」におすすめの組み合わせは以下の2フレーバー。
〈1〉チョップドチョコレート
チョコレートのいろいろな味と食感が口に広がる組み合わせ。チョコ好きにおすすめ。
チョップドチョコレート
〈2〉ベリーベリーストロベリー
ピスタチオ&ストロベリー、チョコレート&ストロベリーの相性がぴったりだという。
ベリーベリーストロベリー〈ほか4種の『STRAWBERRY&CHOCOLATEフレーバーズ』〉
◆チョコレートムースロイヤル
チョコレートムースのようなふんわりチョコレートアイスクリームに、チョコチップとチョコレートフレークを入れた。チョコ好きにはたまらない味わい。
チョコレートムースロイヤル
◆メルティ ストロベリー チョコレート
ほんのりイチゴが香るチョコレートアイスクリームに、イチゴ風味アイスクリームを合わせた。パリッとしたチョコビッツとイチゴリボンがアクセントになっている。
メルティ ストロベリー チョコレート
◆ストロベリースペシャルタイム
イチゴピューレ入りシャーベットと練乳風味のまろやかなアイスクリームに、ストロベリーリボンを合わせた。
ストロベリースペシャルタイム
◆ストロベリーロイヤルミルクティー
イチゴ果肉を入れたこだわりの紅茶フレーバーと優しいミルクフレーバーに、ストロベリーリボンを加えた。
ストロベリーロイヤルミルクティー〈『STRAWBERRY&CHOCOLATEサンデー』は全5種〉
アイスクリームに旬の生イチゴやチョコレートを組み合わせた期間限定サンデーをラインアップ。手軽なサイズ感のシングルサンデー2種と、ボリュームたっぷりで大満足なダブルサンデー3種を取りそろえた。
全品テイクアウト可能。いずれも販売期間は2026年1月9日〜2月18日まで。
【シングルサンデー(各500円)】
好きなスモールサイズのアイスクリームを1個選べる。
◆ストロベリー
たっぷりのホイップクリームにイチゴ1粒をトッピングし、ストロベリーソースと粉糖をかけた華やかなサンデー。
シングルサンデー ストロベリー
◆チョコレートクッキー
ザクザク食感のココアクッキーとカリカリのショコラプレッツェル2個をトッピングし、チョコレートソースをかけた、チョコレートづくしのサンデー。
シングルサンデー チョコレートクッキー
【ダブルサンデー(各840円)】
好きなポップスクープのアイスクリームを2個選べる。
◆ピスタチオショコラ
ピスタチオの芳醇な香りと濃厚な味わいが楽しめるピスタチオクリーム、ブラウニー、カリカリ食感のキャンディングピスタチオをトッピングし、チョコレートソースをかけて仕上げる、リッチな味わいのサンデー。新作「ドバイ スタイル チョコレート」と合わせるとさらにピスタチオ感が増すという。
ダブルサンデー ピスタチオショコラ
◆ストロベリーミルフィーユ
イチゴ2粒にストロベリーソースと香ばしいザクザクとした食感のクラッシュパイを合わせた。
ダブルサンデー ストロベリーミルフィーユ
◆ストロベリーブラウニー
甘酸っぱいイチゴと濃厚なブラウニーが楽しめるサンデー。薄く焼いたココア風味のクレープ生地を砕いたサクサクの「フィアンティーヌ」をかけ、食感にもこだわった。
ダブルサンデー ストロベリーブラウニー
【31Clubアプリ限定のサンデー】
◆スペシャル ストロベリーダブルサンデー(870円)
好きなポップスクープのアイスクリームを2個選べる。1月15日〜2月15日までの期間限定サンデー。
ダブルサンデー スペシャル ストロベリーダブルサンデー〈トッピングやオリジナルチャームのプレゼントキャンペーンも〉
【「ミニハートチョコ」プレゼントキャンペーン】
2月9日〜2月15日の期間中、シングルサンデーとダブルサンデーに「ミニハートチョコ」をスプーン約1杯分(約12粒)トッピングして提供する。
対象商品は、シングルサンデー(ストロベリー/チョコレートクッキー)、ダブルサンデー(ピスタチオショコラ/ストロベリーミルフィーユ/ストロベリーブラウニー/スペシャル ストロベリーダブルサンデー)の全6品。
ミニハートチョコ
【「カントリーマアム厳選チョコ」プレゼントキャンペーン】
1月9日〜2月18日の期間中、31Club会員限定で、ダブルカップ1点の注文につき、「カントリーマアム厳選チョコ」を1個無料でプレゼントする。袋に入った状態で提供される。なくなり次第終了。
対象商品は、好きなアイスクリームを2個選べる、スモールダブルカップ(510円)、レギュラーダブルカップ(760円)の2種。
ダブルカップに「カントリーマアム厳選チョコ」をプレゼント
【「ぬいぐるみチャーム」プレゼントキャンペーン】
1月9日〜2月18日の期間中、好きなアイスクリームを選んでテイクアウトできるバラエティボックス(6個･8個･12個)の購入で、サーティワンオリジナルの「ぬいぐるみチャーム」(全2種)をプレゼントするキャンペーンを実施する。なくなり次第終了。
デザインは、「ポッピングシャワー」と「ラブポーションサーティワン」の全2種で、好きなデザインを選ぶことができる。縦約10cm×横約6cmのミニサイズで、かばんやポーチに付けられる。
ぬいぐるみチャーム ポッピングシャワー
ぬいぐるみチャーム ラブポーションサーティワン