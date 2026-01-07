俳優の松平健（72）が7日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。家族について語った。

この日はものまねタレントのコロッケと共に登場。正月をどのように過ごしたかと聞かれ「テレビ見て、家族でゆっくりって感じですかね」と打ち明けた。

雑煮については「自分のふるさとが豊橋なんで、おもちをそのまま煮込んじゃうっていう」スタイルだと明かした。

また司会の黒柳徹子から「息子さんがもう19におなりですって」と振られると、「ああそうですね」と大学生になったと告白。大きくなったと言われると「そうですね。早いですねえ」と目を細めた。

可愛いとの質問には「そうですね」としたものの「でも今は友達優先なんで」と笑ってみせた。黒柳は「でも家族で温泉に行ったりする」とも明かし、松平は「そうですね。唯一。お休みがある時はやっぱり家族旅行と言うんですかね」と穏やかな表情で語った。

黒柳は「息子が一緒にお風呂に入ったりもする？」と尋ね、「ああ、しますします」と松平。黒柳は「可愛いね」と反応し、松平はうれしそうにほほ笑んだ。

松平は1990年に女優の大地真央と結婚し、03年に離婚。05年に一般女性と再婚し、翌06年に長男が誕生するも、10年に夫人と死別。15年に現在の妻と再々婚した。