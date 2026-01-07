お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）が27日放送のTBS系「怒りん坊将軍！」に出演。彼氏がスーツケースの暗証番号を元彼女の誕生日に設定しているというカップルに言及した。

番組では街行く人の「怒ったエピソード」を調査。あるカップルの女性は「彼氏のスーツケースの暗証番号が元彼女の誕生日だった」と告白した。MCの加藤浩次は「しょうがなくない？」と反応したが、藤本美貴は「変えれるじゃん」とツッコミ。その女性も「普通リセットするやん」と話し、「スーツケースをナイフで裂いて、弁償しました」と驚きの結末を語った。

MCの菊池風磨は「俺変えたい」と発言し、加藤は「何が嫌なの？」と不思議そうに聞いた。藤本は「嫌だよね」と共感。「元カノをずっと感じてるってこと。嫉妬はしないですけど、いまだに引きずって、変えられるものを変えてないってことが（嫌）」と語った。菊池は「なんでなんだろうってなりますよね」と話した。

カズレーザーはこれに「“なんで”も理由ないですよね。スーツケースにキーがついてて、開けられたくないからつくわけじゃないですか。自分の誕生日だったり、今の彼女の誕生日だったらどこかでバレる可能性がある」と見解を語った。いとうあさこは「何を隠そうとしてんだよ」とつっこんだが、カズレーザーは「めちゃめちゃ理にかなってる」と男性を支持。ただ藤本からは「無理無理」と反論された。