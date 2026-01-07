“AI小峠”が貯金額と持ちネタを披露？　『ガリベンチャーV』がAIアバター制作の最前線を特集

テレビ朝日は、1月7日深夜に放映される『ガリベンチャーV』で「AI5大企画」を始動させ、「AIアバタープロジェクト」の一環としてAI小峠プロジェクトの特集を放送する。

【画像】リアル小峠とAI小峠が対面 番組の場面カット

スタジオにAIアバター制作の最前線で活躍する坂口孝志（株式会社FIXER）を招き、AIアバターとはどういったものなのかを解説してもらう。AIサンタクロースを使い、人間のように対話できることを体験する。

さらに、AIアバターの作り方を小峠が実際に行った工程をもとに制作の裏側も公開される。撮影では、特殊な台本を読みながら語尾の上がり方や言い回し、話し方などのクセを収録し、AIがその人物らしさを学習していく。

番組が作り出したAI小峠がスタジオに登場し、錦鯉とリアル小峠が直接質問していく。貯金はいくらなのかといった禁断の質問や全力の「なんて日だ」を披露する。

AI小峠プロジェクトの特集は、1月7日深夜0時15分から1時20分まで放映予定だ。関東ローカルのみの放映だが、番組はTVerとTELASAでの配信も行われている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）