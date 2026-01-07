フリーランスジョブを運営する株式会社Hajimariは、ITフリーランス600名を対象に、「ITフリーランスの働き方や意識調査」を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

ITフリーランスの約38％が「年収1,000万円は余裕」と回答

ITフリーランス600名に「年収1,000万円は余裕で稼げると思うか」と尋ねたところ、「余裕（で稼げると思う）」と回答した人は227人（37.8％）にのぼった。

一方で、「余裕ではない」と回答した人は373人（62.2％）であった。

ITフリーランスは最新のAIスキルより「疲れない体」が欲しい

「常時最新のAIスキルセット」よりも「いくら働いても疲れない体」を選んだ人が多数派となった。

AIの進化が著しく、AIによる仕事効率化が不可欠となっているが、フリーランスはやはり体が資本。ITフリーランスの多くは、スキル競争やトレンドへの追随よりも、自身の体力やコンディションを重視しているようだった。

整ったオフィスへ出社とフルリモートは拮抗

「最新設備の整ったオフィスに出社」と「フルリモート」について比較したところ、フルリモートを選ぶ人が若干多いものの、ほぼ拮抗する結果となった。

オフィス回帰の流れもあり、案件数は減少傾向にある。働きやすい環境が整っていれば、オフィスに出社する方がよいと感じる人も、半数近く存在することがわかった。

報酬が高ければ週5出社OK

では、環境ではなく報酬で差がつく場合について質問したところ、この条件では、「高報酬で出社」を選ぶ人が約6割を占め、差がついた。

出社かフルリモートかの判断に関しては、環境以上に、報酬条件が大きく影響していることが読み取れる。

ITフリーランスは仕事内容や最新技術よりもとにかく「報酬」を重視

ITフリーランスは、仕事の内容に関して、どう選択しているのか二択で尋ねたところ、「興味はないが報酬が高い仕事」、「レガシー案件だが報酬が高い仕事」と、それぞれ報酬が高い方を選ぶ人が過半数を占めた。

出社に関する質問を踏まえても、環境よりも仕事内容よりもとにかく報酬を重視する人が多かった。

ITフリーランスは第一線で忙しいよりFIREして暇になりたい人が多い

ITフリーランスは、報酬を重視する傾向にあることが明らかになってきたが、今後のキャリアをどう考えているのか質問したところ、「毎日忙しいが第一線で働いている生活」よりも、「FIREできるが毎日が暇な生活」を選ぶ人が344人と多数派となった。

家庭よりも、まずは「時間を自由に使える状態」

「独身で時間を自由に使える生活」を選ぶ人が354人と過半数を占めた。「家庭を持って働く時間が制限される生活」を選んだ人は246人となった。

時間の自由度を確保することが、ITフリーランスにとって重要な前提条件となっている様子が読み取れた。

調査概要 ■調査概要：ITフリーランスに聞く究極の二択調査

■調査方法：インターネット調査（QIQUMOを利用）

■調査時期：2025年12月

■有効回答：ITフリーランス600名

■引用元：フリーランスジョブ

