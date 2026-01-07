大地伸永『豊臣兄弟！』で浅野長吉役 意気込み「役と共に成長出来るよう【コメント全文】
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の追加キャストが7日に発表。大地伸永が、浅野長吉役を務める。
【写真】森蘭丸を演じる美男子
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。仕えたため疎遠に。豊臣兄弟から、正勝との橋渡しを頼まれる。
大地演じる長吉は、のちの浅野長政。寧々の妹・ややの入り婿となり、浅野家の家督を継ぐ。信長の死後は秀吉に仕え、秀長・秀吉の数少ない身内として、戦乱の世を共に歩むことに。のちに豊臣政権の五奉行の一人に任じられる。
【大地伸永】
■出演のオファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。
「光栄だ」という気持ちと同時に、大きな責任を感じました。ただ、長吉という人物の持つ人間味や葛藤、時代の中で懸命に生きた姿に触れるうちに、「ぜひ挑戦したい」という思いが強くなりました。この役を通して、彼の生き様を自分なりに丁寧に表現できたらと思います。
■演じるにあたっての意気込みをお聞かせください。
素晴らしい方々に囲まれて、引き締まる思いと同時に、ワクワクが止まらない日々を過ごさせて頂いてます！皆様が凄くクリエイティブなので、助けられてばかりですが、役と共に成長出来るよう頑張ります！
