²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬ÆþÃÄ²ñ¸«¤«¤é¥¥ã¥é¤òÁ´³«¡¡ÇØÈÖ¹æ¡È7¡É¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¤«¤éÆ´¤ì¡¡ÀÄ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡ÈÀ¤³¦°ì»÷¹ç¤¦¡É¡¡»Ø´ø´±¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×
µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÆÈÆÃ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²¬ËÜÁª¼ê¤é¤·¤¤¡¢¼þ°Ï¤òÏÂ¤Þ¤¹È¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹°ìËë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ËÜÁª¼ê¤Ï²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÀèÇÚ¤é¤È¸òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë»³¸ý½Ó¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊý¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿»þ¤ËÏÃ¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µÈÅÄÀµ¾°¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÂô»³ÏÃ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÎëÌÚÁª¼ê¤äµÈÅÄÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï°ã¤¦¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¤½¤ì¤ÏËÍ¤â±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²ñ¸«Ãæ¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö7¡×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡Ö½é¤á¤ÆÀÄ¤Ë¿È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¤³¦°ì»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²¬ËÜÁª¼ê¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Æ´¤ì¤ÎÇØÈÖ¹æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤ÈËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áª¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿·Å·ÃÏ¤Î»Ø´ø´±¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖZoom¤ÇÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ò¤¿¤º¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥°¡¦¥ª¡¼¥¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂåÍý¿Í¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤«¤é¤Î¸Æ¤Ð¤ìÊý¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¢¼ãÂç¾¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Âô»³¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥«¥º¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£