¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¦³§Àî³ÙÈô¤¬ÆþÎÀ¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¡¡
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¦³§Àî³ÙÈô³°Ìî¼ê¡áÃæÂç¡á¤¬£·Æü¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÎÀ¤ËÆþÎÀ¤·¤¿¡£¡ÖÆü¤ËÆü¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¡¹¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡Æ±´üÆþÃÄ¤ÎÁª¼ê¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý»²¤·¤ÆÆþÎÀ¤¹¤ëÃæ¡¢³§Àî¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥È¡£¡ÖÂç³Ø»þÂå¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ä¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¡£·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥Ð¥Ã¥È¡×¤È¡¢Ä¹¤µ¤ä·Á¾õ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÉÁêËÀ¡É¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡ÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç»Ë¾å£²£µ¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»£±£°£°°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡¢Áö¹¶¼é£³Çï»Ò¤½¤í¤¦³°Ìî¼ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¹³Ñ¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¡¢¸ª¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼éÈ÷ÎÏ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£