¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡Û½÷À½é¤Î£Í£Ö£Ð¡¦¾åÃ«º»Ìï¡Öº»ÌïÍÍ¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¾Þ¤À¤è¤Ê¡×
¡ÖÂè£µ£²²óÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¹¡Ë¤¬ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ê£Í£Ö£Ð¡Ë¤È½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÁª¼ê¤Î£Í£Ö£Ð¼õ¾Þ¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¡¢Ê»¤»¤Æ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¶Ë°½÷²¦¤ÏÃÅ¾å¤Ç¡Ö£Ï£Ú£Á£×£Á¡¢Î¢¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤¿¤±¤É¥°¥Á¥°¥Á¤¦¤ë¤»¡¼¤ó¤À¤è¡£¾®¤µ¤¤ÃË¤À¤Ê¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¤È¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢½÷»Ò»Ë¾å½é¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£Í£Ö£Ð¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¾¡¼¡ª¡¡¥¤¥¨¡¼¥¤¡£º»ÌïÍÍ¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¾Þ¤À¤è¤Ê¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Á´°÷¤ò¸«²¼¤í¤¹·Ê¿§¤ÏºÇ¹â¤À¤è¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö£Í£Ö£Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éº»ÌïÍÍ¤¬ÌóÂ«¤·¤Æ¤ä¤ë¡£¶á¤¤¾Íè¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¶È³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¤·¤Æº»ÌïÍÍ¤¬¤ªÁ°¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡££²£°£²£¶Ç¯¤â¤·¤â¤Ù¤¿¤Á¤Ë»Ë¾åºÇÂç¤Î°Ì´¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£