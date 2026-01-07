カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスのフィフス・小林未奈とリード・近江谷杏菜が７日、オンラインで取材に応じた。初の五輪出場を決めた小林は「小学生から目指していた。限られた人しか行くことができない舞台なので、誇りと自信を持ちたい」と意気込んだ。１０年バンクーバー大会以来、１６年ぶり出場となる近江谷は「ゴールは金メダル獲得」と日本史上初の五輪頂点を見据えた。

２１年１２月にチームに加入した小林。現在はリザーブに当たるフィフスの役割を務め、試合後の練習で氷やストーン（石）の状態を夜遅くまで確認することもある。「大変な役割」と位置づけながらも、試合中は船山弓枝コーチらの真横で試合を見ている。「戦術を聞ける特等席」とプラスに捉えている。

近江谷はチーム青森時代の１０年にバンクーバー五輪に出場。これまでの１６年間を「すごく短い」と振り返る。当時は２０歳で五輪という初の大舞台に飛び込んでいった。今回のミラノ五輪は「世界のトップで戦って勝利することが、具体的にイメージできる」と経験を重ね大舞台への向き合い方が変わったという。そんな中でも「カーリングが楽しいことは変わらない」とスポンサーの撤退など困難にも直面したが、競技に対する思いだけは不変だった。

ともに年末年始は実家に帰省。２人とも神頼みは特段することなく、小林は「見守ってください」とだけ初詣を行った。現在はプレーヤーズ選手権に出場中。近江谷は「優勝が目標。試合の中で成長している自分たちのパフォーマンスを固めて、世界に向けても印象づけたい」と五輪前最後の試合で強さを示したいと話した。