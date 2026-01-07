原菜乃華、4月始まりカレンダー決定 先行カット4種公開＆本人登壇イベントも開催
【モデルプレス＝2026/01/07】女優の原菜乃華が、3月30日に卓上カレンダー「原菜乃華カレンダー 2026.04-2027.03」（株式会社KADOKAWA）を発売することが決定。あわせて、先行カット4種が解禁された。
【写真】人気女優、美デコルテ輝く赤ワンピ姿
今回のカレンダーの撮影テーマは「日常の原菜乃華」。オフの時間をまったり堪能したり、好物を食べたり、カジュアルなスタイリングで街を散策したりなど、天真爛漫で等身大の姿が楽しめるものとなっており、原本人の意向を汲んだものとなっている。
卓上カレンダーは4月からの12ヵ月分とエクストラページを含む16枚がフレームに入ったプレミアムな仕様となっており、撮りおろしの美麗カットをアート作品として楽しめるものとなっている。
さらに、カレンダー発売を記念して、4月4日に都内某所（購入者の中から抽選で招待）にて、原本人が登壇する発売記念イベントの開催が決定した。（modelpress編集部）
「お散歩したりベッドでゴロゴロしたり、大好物を食べたり……。本当に『普段の原菜乃華』を撮ってもらいました！いろんな場所に飾ってください」
◆原菜乃華、カレンダー決定
◆原菜乃華コメント
