NiziUマユカ、大晦日のアヤカとのLINE公開 幼少期ショット送り合いに「仲良し伝わる」「服色違いなの奇跡」と反響
【モデルプレス＝2026/01/07】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMAYUKA（マユカ）が1月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。AYAKA（アヤカ）とのLINEのやりとりを公開し、話題となっている。
【写真】NiziUメンバー2人「服色違いなの奇跡」LINEで送り合った幼少期ショット
マユカは大晦日の自身のLINEのスクリーンショットを投稿。アヤカからの幼少期のプリキュアコスプレ写真と「ねえみてプリキュア！！！！」「まゆかのも送って笑笑笑笑笑笑」というメッセージに対して「まってや」と返信し、自身のプリキュアコスプレ写真を送り返したやり取りを公開した。どちらも誕生日の写真であり、衣装が色違いであることから「おもしろすぎる」と偶然の一致を2人で楽しんでいる様子がうかがえる。なお、同投稿では自身のソロショットなども披露されている。
同投稿にファンからは「仲良し伝わる」「2人とも可愛い」「服色違いなの奇跡」「懐かしい」「プリキュア最高だよね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
