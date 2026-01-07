中沢元紀、大河ドラマ「豊臣兄弟！」出演決定 織田信長の弟・信勝役
【モデルプレス＝2026/01/07】俳優の中沢元紀が、仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）に出演することが決定。大河ドラマへの出演は初となる。
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。仲野演じる主人公は天下人の弟・秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。脚本は、連続テレビ小説「おちょやん」のほか、ドラマ「半沢直樹」（TBS系）、「下町ロケット」（TBS系）、「陸王」（TBS系）、「家政夫のミタゾノ」（テレビ朝日系）などを手掛けた八津弘幸氏が務める。
中沢は、信長の弟・織田信勝。元は仲のいい兄弟だったが、父・信秀が亡くなると、信勝を擁立しようとする家臣たちに担がれる形で兄への謀反を企て…。（modelpress編集部）
― 出演のオファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。
朝ドラと同じく、大河ドラマへの出演は一つの大きな目標だったのでお話をいただいた時は胸が高鳴りました。
初めての時代劇。また新たな挑戦をできる嬉しさとワクワクで震えたのを覚えています。
― 演じるにあたっての意気込みをお聞かせください。
僕が役者を志したきっかけである小栗旬さんとの初共演、しかも弟である信勝を演じさせていただける嬉しさを噛み締めながらも、身が引き締まる思いでした。
いつもお世話になっている小栗さんへの恩返しの気持ちで、全力で挑みました。
