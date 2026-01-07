【松井珠理奈＆ボイメン辻本達規結婚会見】婚姻届の証人は？「お世話になってる人がたくさんいるので」高橋みなみへの報告エピソードも
【モデルプレス＝2026/01/07】名古屋発の男性エンターテイメント集団のBOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規（34）と元SKE48の松井珠理奈（28）が1月7日、都内にて結婚会見を行った。婚姻届の証人を明かした。
【写真】松井珠理奈＆ボイメン辻本達規、薬指に指輪キラリ
婚姻届は7日に松井の地元・春日井市に代理で提出。証人について、辻本は「パンサー向井さん（向井慧）、ヒャダインさん、武井壮さん、西川貴教さんもそうなんですけど、お世話になってる人がたくさんいるので、書いてもらいたかったんですけど、年の瀬ということもあり、なかなか。忙しかったので、僕の親族に書いてもらいました」と告白。続けて「本当はたかみなさん（高橋みなみ）に書いてもらいたかったって言ってて」と松井に話を振ると、松井は「20周年を迎えられた先輩方、お姉ちゃんたちにすごい報告したくて、武道館ライブに呼んでいただいたときも報告したくてうずうずしていたんですけど、ここまで出てきて“大声ダイヤモンド”って感じだったんです」と自身のセンター曲でのジョークも交えた。
高橋に結婚の報告をした際には「東海地方でも番組をやられていたりするので、『旦那さんがお世話になることもあると思うので、夫婦共々よろしくお願いします』っていうことを伝えたら、すごく喜んでくれて『本当に幸せになってね』って言ってくれました」とやり取りを明かした。なお、司会進行はボイメンの本田剛文が務めた。
1月1日、スポーツニッポン新聞社にて、3年間の交際を経ての結婚が報じられていた辻本と松井。同日、辻本の所属事務所は「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と結婚を認め、辻本本人もX（旧Twitter）にて「事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」と発表していた。（modelpress編集部）
1991年5月7日生まれ。2010年に結成されたBOYS AND MENのグループとして活躍。近年は岐阜県羽島市アンバサダーや、アサヒビール・中日ドラゴンズ応援アンバサダーにも就任するなど、幅広く活躍している。
1997年3月8日生まれ。2008年にSKE48に加入し、10月には10thシングル「大声ダイヤモンド」に最年少記録で選抜メンバーとなった。2013年には初のシングル曲単独センターを飾る。2021年にはSKE48を卒業。以降、タレント・アーティストとして活躍の幅を広げている。2024年には独立し、個人での芸能活動を開始している。
◆辻本達規＆松井珠理奈、婚姻届の証人明かす
◆辻本達規＆松井珠理奈が結婚
◆辻本達規プロフィール
◆松井珠理奈プロフィール
