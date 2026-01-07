今日7日午後は、寒冷前線が近づく北陸や東北の日本海側を中心に次第に雨の範囲が広がり、強い雨や雷雨になる所も。落雷や竜巻などの突風にも注意。明日8日にかけて日本海側は雨から次第に雪に変わる見込み。積雪が短時間で急増する所もあり、なだれや屋根からの落雪に注意。

明日8日にかけて日本海側は雪エリア拡大へ

今日7日(水)、日本海には前線を伴った低気圧があり、東へ進んでいます。寒冷前線が近づく北陸や東北の日本海側を中心に夕方から雨の所が多くなり、雨が強まったり、雷雨になったりする所もあるでしょう。落雷や竜巻などの突風、ひょうなどにも注意が必要です。





今夜から明日8日(木)にかけて、日本海側は雨から次第に雪に変わる見込みです。今夜は北海道で局地的に雪が強まり、明日8日(木)は北陸や東北の日本海側も短時間で積雪が急増する所もありそうです。昨日6日(火)、震度5強の地震のあった山陰地方でも雪が降るでしょう。積雪の多い所では、なだれや屋根からの落雪に十分ご注意ください。

3連休は日本海側で警報級大雪や猛吹雪の恐れ

明後日9日(金)は日本海側の雪も弱まり、広い範囲で晴れるでしょう。

ただ、3連休が始まる10日(土)は日本海を低気圧が発達しながら通過します。11日(日)は冬型の気圧配置が強まり、12日(月)にかけて上空には強烈な寒気が流れ込むでしょう。



日本海側は10日(土)から天気が崩れ、九州など西日本の日本海側から風も強まり、荒れた天気になるでしょう。11日(日)から12日(月)にかけては北陸や東北、北海道の日本海側を中心に大雪や猛吹雪に注意、警戒が必要です。また、寒気が強く、季節風も強まるため、四国など西日本の太平洋側でも雪の所があるでしょう。東海から関東など晴れる太平洋側も風が身に沁みるような寒さとなります。

3連休のお出かけは厳しい寒さや雪にご注意ください。