テクニカルポイント １０日線サポート
158.04 エンベロープ1%上限（10日間）
157.53 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.56 現値
156.53 一目均衡表・転換線
156.48 10日移動平均
156.21 21日移動平均
156.07 一目均衡表・基準線
155.41 一目均衡表・雲（上限）
154.91 エンベロープ1%下限（10日間）
154.88 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
152.43 100日移動平均
152.24 一目均衡表・雲（下限）
148.94 200日移動平均
今日の安値は156.51。１０日線の１５６．４８が目先のサポート
