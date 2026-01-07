158.04　エンベロープ1%上限（10日間）
157.53　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.56　現値
156.53　一目均衡表・転換線
156.48　10日移動平均
156.21　21日移動平均
156.07　一目均衡表・基準線
155.41　一目均衡表・雲（上限）
154.91　エンベロープ1%下限（10日間）
154.88　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
152.43　100日移動平均
152.24　一目均衡表・雲（下限）
148.94　200日移動平均

今日の安値は156.51。１０日線の１５６．４８が目先のサポート