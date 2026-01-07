木原稔官房長官の記者会見動画を悪用した、投資を呼びかけるニセの動画が出回っている。木原長官は7日の会見で「看過できるものではない」としたうえで、注意を呼びかけた。

【映像】木原官房長官の回答

会見で記者が「木原長官の偽動画について、現時点で把握している偽動画の投稿状況や政府の対応、国民への注意喚起について伺います」と質問。

木原長官は「昨日の1月6日になりますが、お尋ねのように私の記者会見の動画、この場の記者会見の動画、動画とみられる映像、これを悪用し、投資を呼びかける偽動画が確認されました。まさにこの私の記者会見というのは政府としての公式発表の場であります。そういった記者会見の映像をもとに、このような偽動画が作られて、誤った情報が拡散してしまうということは国民の皆様に混乱や誤解を与えかねず、看過できるものではありません」としたうえで、「政府としては確認後に速やかに当該動画が掲載されていたプラットフォーム事業者に対して削除を要請するとともに、首相官邸ホームページおよび首相官邸や警察庁のX、旧ツイッターにおいて注意喚起を行いました。当該偽動画については、すでに動画の削除さらにアカウントの停止によって閲覧できない状況になっていると承知をしておりまして、またこの動画に関して被害が生じたとの報告は受けておりません。今後もこうした行為が確認された際には迅速かつ機動的に対応していきたいと考えます」と述べた。

続けて「今回は架空のプロジェクトへの投資を呼びかける動画でありましたけれども、そもそも必ず儲かるというような話は詐欺であります。国民の皆様におかれてはくれぐれもご注意をいただくとともに、少しでも怪しいと感じたら迷わず警察をはじめとする関係機関や周りの方にご相談をいただきたい」と注意を呼びかけた。（ABEMA NEWS）