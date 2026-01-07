人気アニメ・映画シリーズ「きかんしゃトーマス」のパーシー役（日本語吹き替え版）などで知られる声優の越乃奏（29）が7日、自身のX（旧ツイッター）で一般男性との結婚を発表した。

この日、文書と投稿。「いつも応援してくださっている皆様 お世話になっている関係者の皆様へ 私事で恐縮ですが、 この度結婚いたしました」と結婚したことを報告した。

「お相手は業界とは関係のない一般の方です」とした。

「これからも皆様への感謝を忘れずに、真摯な気持ちで精進して参ります」とし、「今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。2026年1月7日 越乃 奏」と記した。

越乃は「第8回81オーディション スタジオディーン賞」を受賞し、2017年4月1日から81プロデュースに所属。事務所所属後、初めてのオーディションで「アカとブルー タイプレボリューション」のヒロイン・ブルー・サーニ役を射止めた。パーシー役のほか、多くの映画作品でも担当し、アニメ・ゲーム系では「アイドルタイムプリパラ」の男の子役や「新約アルカナスレイヤー」のクララ/キール役などを務めた。