【第13話】 1月7日公開

竹書房は1月7日、「異世界ラブホテル こちらのお部屋はハーレムです」の第13話を竹コミ！にて無料公開した。

本作は、原作・森崎せり氏、マンガ・あのにむ氏による異世界ギャグマンガ。第13話では、とうとう舞踏会当日を迎えたが、3人の美女から舞踏会に誘われたリキは一人を選ぶことができずにいた。そんな折、エルフ王国フラデリアの女王ベアトラが舞踏会に現れる。

現在竹コミ！では、第12話や「コミックス特典ご紹介（2巻、1巻）」などが無料で公開されている。

【最新話】

【あらすじ】

父親から相続したラブホの新規オープン当日、オーナー高田リキが目覚めると...ラブホごと異世界に転移していた。それも王国の敷地内に!? 訳がわからないまま、見回りに来た女隊長にラブホの案内をしていると...なぜか大人の○○○○を初体験してもらうことになって――。

自慢のお部屋で王女たちを感じさせて、ラブホの素晴らしさを轟かす!! 異世界初のエッチな楽園経営、はじめました!!

(C)あのにむ・森崎せり/竹書房