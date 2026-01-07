B1同士の一戦はアルバルク東京に軍配…サイズ、バランスキー、フォスターの3人が20得点以上

1月7日に国立代々木競技場 第二体育館で「第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会」ファイナルラウンド2回戦が行われ、アルバルク東京が富山グラウジーズとの大会初戦に臨んだ。

第1クォーターは小酒部泰暉が2本、ザック・バランスキーと福澤晃平がともに1本の3ポイントシュートを成功。2点のリードを奪うと、続く第2クォーターはマーカス・フォスターの9得点を含む22得点を重ね、リードを14点に広げた。

第3クォーターは開始からテ－ブス海、小酒部、セバスチャン・サイズの連続得点で11－0のラン。中盤以降は得点が伸び悩み、富山の反撃に遭ったものの、63－47と16点差で終了した。

最後の10分間は試合終了残り1分24秒に1ケタ点差に詰め寄られたが、その後はサイズ、バランスキー、フォスターがフリースローを確実に成功。89－79で逃げきり、8日に行われる群馬クレインサンダーズとの準々決勝に進出した。

A東京はサイズが26得点、バランスキ－が23得点、フォスターが20得点と躍動。小酒部が13得点で続き、ライアン・ロシターは無得点ながら16リバウンド10アシストで“ダブルダブル”を達成した。

■試合結果



富山グラウジーズ 79－89 アルバルク東京（＠国立代々木競技場 第二体育館）



富山｜20｜10｜17｜32｜＝79



東京｜22｜22｜19｜26｜＝89