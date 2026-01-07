カネコ種苗は後場マイナスに転じる、上期営業利益４３％増と大幅増益も材料出尽くし感 カネコ種苗は後場マイナスに転じる、上期営業利益４３％増と大幅増益も材料出尽くし感

カネコ種苗<1376.T>は後場マイナスに転じている。午後１時ごろに発表した１１月中間期連結決算は、売上高２８８億３８００万円（前年同期比２．６％増）、営業利益４億８５００万円（同４２．７％増）、純利益３億６８００万円（同３６．４％増）と大幅増益となったものの、目先の材料出尽くし感から売られているようだ。



温暖化の影響により茎葉除草剤の散布機会が増加したことや、殺虫剤の需要が増加したことから農材事業が好調に推移し業績を牽引。また、種苗事業の採算性が改善したことも寄与した。なお、２６年５月期通期業績予想は、売上高６６５億円（前期比３．１％増）、営業利益１９億円（同２５．７％増）、純利益１５億円（同２５．０％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS