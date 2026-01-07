Bialystocksが、1月14日より放送開始となる連続ドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系）の主題歌および劇伴音楽を担当する。

本作は古沢良太脚本による、反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるヒューマンコメディ。主題歌にはドラマのために書き下ろされた新曲「Everyday」が起用され、劇伴音楽とともに物語を音楽面から支えていく。

主題歌「Everyday」は、時間の経過とともに変化していく感情や、取り戻せない日々へのまなざしを、静かな強度を持ったサウンドで描いた楽曲。劇判音楽では、日本の情景を想起させるメロディと異国的な空気感を織り交ぜながら、ミステリーとユーモアが交錯する作品世界を立体的に支える。

なお、Bialystocksは現在、『Bialystocks 2+5 ツアー』を開催中。サポートメンバーを迎えた7人編成で名古屋、大阪、東京を巡る本ツアーは、1月9日にZepp DiverCity(TOKYO)にてファイナル公演を迎える。

（文＝リアルサウンド編集部）