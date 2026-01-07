『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）の公式Xが更新され、Snow Manの阿部亮平らのオフショットが公開された。

【画像】阿部亮平『今夜はナゾトレ』オフショット

1月6日放送回は、2026年最初の放送となり、番組放送10周年イヤーの幕開け。レギュラーメンバー全員が勢ぞろいし、番組初となるロケに臨んだ。

今回は「東京新名所アップデートツアー」と題し、2チームに分かれて対抗戦を展開。阿部は“イマドキチーム”のリーダーとして参加し、持ち前の知識とひらめきを武器にクイズに挑戦した。

■阿部亮平が船上ロケに登場、穏やかな笑顔が印象的

公開された写真には、川を進む船の上で出演者たちが並び、笑顔でポーズを決める様子が収められている。

阿部は前列に座り、柔らかな微笑みでピースサイン。橋や川沿いの景色が広がる背景と相まって、ロケならではの開放感が伝わる1枚だ。

この日の阿部は、さらさらのストレートヘアを横分けにし、ブラウンのボア襟ジャケットにブルーシャツ、グレーニットを合わせた季節感のあるカジュアルスタイル。落ち着いた色味のコーディネートが、知的で親しみやすい雰囲気を引き立てている。

SNSでは「防寒完璧なかわいい～」「サラストあべさん、らぶ！」「いい笑顔」「あべちゃんの髪型がノーセットで新鮮」「美人さんだなぁ」といった声が寄せられている。

