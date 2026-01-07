Mrs. GREEN APPLE『Wonder Museum』の公式Xが更新され、BEAMSとともに制作したオリジナル“はんてん”の受注販売が発表された。

【画像＆動画】オリジナル“はんてん”「IMAGINATION HANTEN」／大森元貴の“はんてん”コーデ

この“はんてん”は、大森元貴が『第76回NHK紅白歌合戦』の取材会などで着用していたことでも注目を集めていたアイテムだ。

■大森元貴が着用した「IMAGINATION HANTEN」が商品化

今回受注販売される“はんてん”は、「IMAGINATION HANTEN」と名付けられた特別な一着。大森が制作時に羽織る“はんてん”からインスピレーションを受けて誕生したという。

生地全面には、これまでのMrs. GREEN APPLEのストーリーを表現した繊細な刺繍が施されており、デザインはもちろん、生地や糸に至るまでメンバーとともにこだわり抜いて制作。「着るたびに愛着の湧く1着」と紹介されている。

価格は39,800円（税込）。詳細は特設サイトで確認できる。

Mrs. GREEN APPLE『Wonder Museum』特設サイト

https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm

■大森元貴の“はんてん”コーデにも注目

この“はんてん”が話題となった背景には、『第76回NHK紅白歌合戦』の取材会で大森が着用していたことがある。

深いグリーンを基調とした“はんてん”に黒縁メガネを合わせ、ブラックのインナーとパンツでまとめたコーディネート。和の要素を現代的に落とし込んだ着こなしは、ファンの間でも大きな反響を呼んでいた。

今回の発表に、SNSでは「めちゃくちゃかわいい」「欲しい」「こだわりが詰まってる」「もっくんとオソロできるの嬉しい」「買えると思ってなかった」といった声が寄せられている。