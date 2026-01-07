BE:FIRSTが幻想的なイルミマンション前で歌う『紅白』ステージショットに「温かい演出と『夢中』がピッタリ」「立ち姿も素敵」「踊らないパフォーマンスにも感動」
NHK『紅白歌合戦』公式Xにて、BE:FIRSTのステージショットが公開された。BE:FIRSTは2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』で「夢中」を披露した。
【写真】BE:FIRSTが幻想的なイルミマンション前で歌う『紅白』ステージショットなど①～③
■無数の窓から見える温かい光やシルエットをバックに歌唱する6人
公開されたステージショットは4枚。ダークカラーのレザーのセットアップに、スタッズや刺繍がちりばめられた衣装で、ずらりと並ぶ6人。
キラキラとした明かりに照らされ、たくさんの窓から人物のシルエットが見える、マンションのような背景を前に歌っている。
6人が階段の上のステージに移動し、歌唱していることがわかる引きの写真も。一つひとつの窓から見えるそれぞれのストーリーに、6人が包み込まれているように見える。どんなストーリーにも6人の「夢中」の歌唱が降り注ぐような演出は、大きな評判を呼んだ。
「温かい演出と『夢中』がピッタリだった」「幻想的な背景も6人の歌も美しかった」「踊らないパフォーマンスにも感動」「6人それぞれの立ち姿も素敵」といったファンの声が続々と到着。
またBE:FIRST公式SNSでは、衣装姿の舞台裏集合ショット、ソロショットも公開されている。