NHK『紅白歌合戦』公式Xにて、BE:FIRSTのステージショットが公開された。BE:FIRSTは2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』で「夢中」を披露した。

【写真】BE:FIRSTが幻想的なイルミマンション前で歌う『紅白』ステージショットなど①～③

■無数の窓から見える温かい光やシルエットをバックに歌唱する6人

公開されたステージショットは4枚。ダークカラーのレザーのセットアップに、スタッズや刺繍がちりばめられた衣装で、ずらりと並ぶ6人。

キラキラとした明かりに照らされ、たくさんの窓から人物のシルエットが見える、マンションのような背景を前に歌っている。

6人が階段の上のステージに移動し、歌唱していることがわかる引きの写真も。一つひとつの窓から見えるそれぞれのストーリーに、6人が包み込まれているように見える。どんなストーリーにも6人の「夢中」の歌唱が降り注ぐような演出は、大きな評判を呼んだ。

「温かい演出と『夢中』がピッタリだった」「幻想的な背景も6人の歌も美しかった」「踊らないパフォーマンスにも感動」「6人それぞれの立ち姿も素敵」といったファンの声が続々と到着。

またBE:FIRST公式SNSでは、衣装姿の舞台裏集合ショット、ソロショットも公開されている。

■演出と歌唱の美しさが話題！BE:FIRST『紅白』ステージショット

■レザーセットアップの衣装で揃えた『紅白』舞台裏集合ショット

■『紅白』舞台裏ソロショット