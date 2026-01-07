サーティワン「ストロベリー＆チョコレート コレクション」開催 新フレーバー『ドバイ スタイル チョコレート』が登場
B‐R サーティワン アイスクリームは、9日から2月18日まで「ストロベリー＆チョコレート コレクション」キャンペーンを実施する。
【写真】ふわふわ！ポッピングシャワーのぬいぐるみチャーム
イチゴとチョコレートの季節が今年もやってきた。甘酸っぱい旬のイチゴと濃厚なあま〜いチョコレートが楽しめる、この時期だけのぜいたくなおいしさのフレーバーやサンデーが勢ぞろい。また、2月9日から15日の期間中、シングルサンデーとダブルサンデーを購入すると、ミニハートチョコスプーン約1杯分（約12粒）をトッピングしてもらえる。さらに、31Club会員限定で、1月9日から2月18日のキャンペーン期間中、ダブルカップの注文で、人気のお菓子「カントリーマアム厳選チョコ」が1個無料でついてくる。
2月9日から3月15日（日）のキャンペーン期間中、好評のアイスクリームケーキの新カテゴリー「31 PATISSERIE（サーティワン パティスリー）」を購入すると、バレンタイン＆ホワイトデー専用のピックをプレゼント。さらに期間限定のハート柄の特別デザインの赤いスペシャルBOXで提供される。
また、好きなアイスクリームを選んでテイクアウトできるバラエティボックス（6個・8個・12個）の購入で、サーティワンオリジナルのぬいぐるみチャーム2種類のうちどちらか1つがプレゼントされる。
■ラインナップ詳細
【フレーバー】
『ドバイ スタイル チョコレート』420円（シングル・レギュラーサイズ ）
人気のトレンドスイーツ、ドバイチョコレートをサーティワン流にアレンジしたこだわりのフレーバーが登場。ピスタチオの芳醇な香りとホワイトチョコレートの風味が楽しめるピスタチオチョコレート風味アイスクリームに、隠し味の焦がしたカラメルでコクと深みを加えたビター風味チョコレートアイスクリームの相性は抜群。ドバイチョコレートに欠かせない「カダイフ」は、ワッフルコーンを砕いたものを混ぜ込みチョコレートでコーティングすることで、ザクッと楽しい食感と香ばしい味わいを加えた。
ダブルでおすすめの組み合わせは『チョップドチョコレート』。チョコレートのいろいろな味と食感が、たっぷり口に広がる組み合わせ。チョコ好きにおすすめ。また、『ベリーベリーストロベリー』は、ピスタチオ＆ストロベリー、チョコレート＆ストロベリー。ひと口ごとにそれぞれの相性を楽しめる。
『チョコレートムースロイヤル』
チョコレートムースのようなふんわりチョコレートアイスクリームに、チョコチップとチョコレートフレークをイン。チョコ好きにはたまらないフレーバー。
『メルティ ストロベリー チョコレート』
ほんのりイチゴが香るチョコレートアイスクリームに、イチゴ風味アイスクリームをミックス。パリッとしたチョコビッツととろ〜りイチゴリボンがアクセントに。
『ストロベリースペシャルタイム』
イチゴピューレ入りシャーベットと練乳風味のまろやかなアイスクリームにストロベリーリボン。イチゴいっぱいのスペシャルなフレーバー。
『ストロベリーロイヤルミルクティー』
イチゴ果肉を入れたこだわりの紅茶フレーバーと優しいミルクフレーバーに、ストロベリーリボンを加えたリッチなおいしさ。
【シングルサンデー】
好きなスモールサイズのアイスクリームを1個選べる。
『ストロベリー』500円
たっぷりのホイップクリームにイチゴ1粒をトッピング。ストロベリーソースと粉糖をかけた華やかなサンデー。
『チョコレートクッキー』500円
ザクザク食感のココアクッキーをたっぷりとトッピング。カリカリのショコラプレッツェルも2個のせて、チョコレートソースをかけた、チョコレートづくしのサンデー。
【ダブルサンデー】
好きなポップスクープのアイスクリームを2個選べる。
『ピスタチオショコラ』840円
ピスタチオの芳醇な香りと濃厚な味わいのピスタチオクリーム、ブラウニー、カリカリ食感のキャンディングピスタチオにチョコレートソースをかけて仕上げた、リッチな味わいのサンデー。新作『ドバイ スタイル チョコレート』と合わせるとさらにピスタチオ感が増しておすすめ。
『ストロベリーミルフィーユ』840円
イチゴ2粒にストロベリーソース、そしてイチゴとの相性抜群の香ばしいザクザクとした食感のクラッシュパイを合わせた。
『ストロベリーブラウニー』840円
甘酸っぱいイチゴと濃厚なブラウニーが楽しめる欲張りサンデー。薄く焼いたココア風味のクレープ生地を砕いたサクサクの「フィアンティーヌ」をかけて食感にもこだわった。
『スペシャル ストロベリーダブルサンデー』870円 ※31Clubアプリ限定
