吉野家、新年キャンペーン 「牛丼弁当」複数買いで割安…並盛2丁800円【価格詳細】
吉野家は、6日より「牛丼弁当2丁800円キャンペーン」を開始した。
【画像】吉野家「牛丼弁当2丁800円キャンペーン」 藤田ニコルのビジュアル
「牛丼弁当2丁800円キャンペーン」は、テイクアウトの牛丼並盛2個で800円（税込864円）となり、114円割安となる。3個で1150円（税込1242円）、4個で1500円（税込1620円）。通常は、テイクアウトの並盛1つが453円（税込489円）。
■牛丼弁当2丁800円キャンペーン
期間：1月6日（火）午前11時から1月21日（水）午後3時までの期間
内容：テイクアウトの牛丼並盛を2個、3個、4個購入時にキャンペーン価格で提供
対象店舗：全国の吉野家店舗
※一部店舗では実施しない。また、店舗により実施期間や牛丼の価格が異なる場合あり
※デリバリは対象外
